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Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости достройки омского метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://www.facebook.com/Anatoly.Lokot/posts/1620424941678737

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро в Омске все-таки необходимо достраивать, и он обсуждал это с властями региона.

«С губернатором встречались недавно … Дорого, денег не хватает, ищем вопросы по оптимизации. Но считаю, что метро надо достроить в Омске», – сказал Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

В мае вице-премьер заявлял, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно, а ставку нужно делать на железную дорогу.

Власти Омской области в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. По словам губернатора региона Александра Буркова, для достройки первого участка метро необходимо около 35 миллиардов рублей.

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