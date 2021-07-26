Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости достройки омского метро

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что метро в Омске все-таки необходимо достраивать, и он обсуждал это с властями региона.

«С губернатором встречались недавно … Дорого, денег не хватает, ищем вопросы по оптимизации. Но считаю, что метро надо достроить в Омске», – сказал Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

В мае вице-премьер заявлял, что строительство метро в городах-миллионниках нецелесообразно, а ставку нужно делать на железную дорогу.

Власти Омской области в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. По словам губернатора региона Александра Буркова, для достройки первого участка метро необходимо около 35 миллиардов рублей.