Большинство россиян готовы переехать из-за денег

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Более 80% опрошенных россиян готовы сменить город проживания из-за более высокой зарплаты, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».
В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны. 82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты.
Среди тех, кто готов к переезду, только 61% назвали городом с самыми высокими зарплатами Москву, 12% – Санкт-Петербург.
Самые высокие зарплатные ожидания у представителей сфер IT и телекоммуникаций. На втором месте оказалась сфера строительства.
suportarРазложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?
nicollaichДа здравствует пальмовое масло, не?
жизнилюбщас к выборам ..каких только сказок не услышишь???
Grossmeister38rusОчередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный