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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Большинство россиян готовы переехать из-за денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 80% опрошенных россиян готовы сменить город проживания из-за более высокой зарплаты, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны. 82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты.

Среди тех, кто готов к переезду, только 61% назвали городом с самыми высокими зарплатами Москву, 12% – Санкт-Петербург.

Самые высокие зарплатные ожидания у представителей сфер IT и телекоммуникаций. На втором месте оказалась сфера строительства.

Тема: Делаем карьеру
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suportar

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nicollaich

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жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Grossmeister38rus

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