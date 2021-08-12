Большинство россиян готовы переехать из-за денег

Более 80% опрошенных россиян готовы сменить город проживания из-за более высокой зарплаты, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны. 82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты.

Среди тех, кто готов к переезду, только 61% назвали городом с самыми высокими зарплатами Москву, 12% – Санкт-Петербург.

Самые высокие зарплатные ожидания у представителей сфер IT и телекоммуникаций. На втором месте оказалась сфера строительства.