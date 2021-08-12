Цены на квартиры в Новосибирске выросли без спроса

Цена на квартиры в новостройках выросли в июле в Новосибирске на 2,6% при прекращении роста спроса, сообщает агентов недвижимости «Жилфонд».

За июль 2021 года, по оценкам экспертов «Жилфонда», цены на квартиры на вторичном рынке Новосибирска выросли на 2,6% и достигли 79,5 тысячи за квадратных метров. В июне медианная цена квадратного метра по итогам сделок составляла 77,5 тысячи рублей.

На первичном рынке спрос прекратил расти, однако цены пока продолжают повышаться. Результаты этой тенденции будут заметны к концу лета, когда на рынке недвижимости начнется сезонное оживление, отметил руководитель «Выставки новостроек» Григорий Якобсон.

Важную роль в ситуации на рынке играют и изменение условий льготной ипотеки, и снижение уровня платежеспособности населения. Флагманом и триггером роста цен в течение последних полутора лет является первичный рынок. Вторичка вынужденно следует за тенденциями рынка новостроек.

В Новосибирске, по данным «Жилфонда», за прошедший год – с июля 2020 г. – самый большой рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке показал Советский район — 52,2%. Центральный и Октябрьский – почти 30%. Меньше всего выросли цены в Железнодорожном и Кировском районах.