НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Цены на квартиры в Новосибирске выросли без спроса

Источник:
Sibnet.ru
457 3
Фото: © Sibnet.ru

Цена на квартиры в новостройках выросли в июле в Новосибирске на 2,6% при прекращении роста спроса, сообщает агентов недвижимости «Жилфонд».

За июль 2021 года, по оценкам экспертов «Жилфонда», цены на квартиры на вторичном рынке Новосибирска выросли на 2,6% и достигли 79,5 тысячи за квадратных метров. В июне медианная цена квадратного метра по итогам сделок составляла 77,5 тысячи рублей.

На первичном рынке спрос прекратил расти, однако цены пока продолжают повышаться. Результаты этой тенденции будут заметны к концу лета, когда на рынке недвижимости начнется сезонное оживление, отметил руководитель «Выставки новостроек» Григорий Якобсон.

Важную роль в ситуации на рынке играют и изменение условий льготной ипотеки, и снижение уровня платежеспособности населения. Флагманом и триггером роста цен в течение последних полутора лет является первичный рынок. Вторичка вынужденно следует за тенденциями рынка новостроек.

В Новосибирске, по данным «Жилфонда», за прошедший год – с июля 2020 г. – самый большой рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке показал Советский район — 52,2%. Центральный и Октябрьский – почти 30%. Меньше всего выросли цены в Железнодорожном и Кировском районах.

Еще по теме
Новосибирская область вошла в топ рекордсменов по ипотеке
Банк России ужесточит требования к выдаче ипотеки
Риелторы попросили власти разрешить работодателям выдачу ипотеки
Около 18 млрд выделят на межвузовский кампус в Томске
смотреть все
Новосибирск #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Колбаса и Факел Революции нашлись на карте Новосибирской области
Видео тонущей в луже машины собрало 500 тысяч просмотров
Тулеев высказался о страшных пожарах в Якутии
Госинспекторы сняли видео об осмелевших медведях у Байкала
Самое популярное
Путин потребовал остановить вымирание России
Украина нашла единственный способ «вернуть» Крым
Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю
Перечислены лучшие места для выживания при гибели цивилизации
Обсуждение (3)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Grossmeister38rus

Очередное сфабрикованное дело. навальный полит заключенный
Sibnet.Ru