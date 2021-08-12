Бизнес-омбудсмен поддержит замдиректора «Томского пива»

Представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Елена Ульянова намерена стать общественным защитником замдиректора «Томского пива» Вячеслава Литвина по поручению омбудсмена Бориса Титова.

«Она намерена поддержать в суде позицию уполномоченного, выраженную ранее в обращении к прокурору Томской области, а также обратится к суду в защиту законных прав и интересов Литвина, с целью избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Позиция уполномоченного состоит в том, что содержание Литвина под стражей необоснованно в связи с затягиванием расследования и экономическим характером спора», – сообщили адвокаты Литвина в Telegram-канале.

В четверг в связи с окончанием расследования в Октябрьском районном суде Томска будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения Литвину, который содержится в СИЗО уже 9 месяцев.

По мнению защиты, в действиях Литвина признаки преступления отсутствуют, а единственное доказательство по делу – показания потерпевшего, бизнесмена Рината Аминова, который утверждает, что продал земельные участки «Томскому пиву» по цене ниже рыночной.

Замдиректора «Томского пива» подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение местного предпринимателя Аминова, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Литвина было возбуждено одновременно с делом мэра Томска Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении должностных полномочий, также связанном с интересами ОАО «Томское пиво».