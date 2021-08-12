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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бизнес-омбудсмен поддержит замдиректора «Томского пива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Елена Ульянова намерена стать общественным защитником замдиректора «Томского пива» Вячеслава Литвина по поручению омбудсмена Бориса Титова.

«Она намерена поддержать в суде позицию уполномоченного, выраженную ранее в обращении к прокурору Томской области, а также обратится к суду в защиту законных прав и интересов Литвина, с целью избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Позиция уполномоченного состоит в том, что содержание Литвина под стражей необоснованно в связи с затягиванием расследования и экономическим характером спора», – сообщили адвокаты Литвина в Telegram-канале.

В четверг в связи с окончанием расследования в Октябрьском районном суде Томска будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения Литвину, который содержится в СИЗО уже 9 месяцев.

По мнению защиты, в действиях Литвина признаки преступления отсутствуют, а единственное доказательство по делу – показания потерпевшего, бизнесмена Рината Аминова, который утверждает, что продал земельные участки «Томскому пиву» по цене ниже рыночной.

Замдиректора «Томского пива» подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение местного предпринимателя Аминова, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Литвина было возбуждено одновременно с делом мэра Томска Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении должностных полномочий, также связанном с интересами ОАО «Томское пиво».

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