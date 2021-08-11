НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Уровень Байкала поднялся до опасной отметки

Источник:
Коммерсант
198 0
Скала Шаманка на озере Байкал
Фото: © Sibnet.ru

Уровень Байкала превысил критическую отметку из-за повышенного притока рек. Это угрожает подтоплениями прибрежным селам, сообщила глава Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Любовь Короткова.

«Ситуация весьма серьезная, превышение наблюдается второй день подряд. Прогноз дальнейшего повышенного притока рек в озеро сохраняется на высоком уровне. В связи с этим мы будем рекомендовать повышение уровня сбросов на Иркутской ГЭС», — цитирует «Коммерсант» Короткову.

Высокий уровень воды в озере уже создает угрозу подтопления низменных участков и населенных пунктов в Бурятии. Река Селенга выходит на пойму, в том числе в районе города Улан-Удэ. В ближайшие несколько дней в регионе прогнозируются ливневые дожди.

По данным Иркутского гидрометцентра, приток воды в Байкал в июле составил 148% от нормы, в августе прогнозируется на уровне 130% от нормы.

Еще по теме
Надвигающийся циклон принесет в Бурятию ливни
Спортсмены устроили эстафету в холодном Байкале
Дождливая неделя придет в Бурятию
Пелену дыма над Улан-Удэ сняли на видео
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уровень Байкала поднялся до опасной отметки
Денис Проценко приедет в Забайкалье
Авария на красноярской трассе унесла жизни двух человек
Ребенок под Новосибирском умер, проткнув ногу тормозом велосипеда
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин поручил очистить Россию
Путин потребовал остановить вымирание России
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу указал на самую страшную угрозу для России
Ученые оценили опасность «йота»-штамма коронавируса
Кондитеры изменили рецепты конфет из-за роста цен
Депутаты представили законопроект о МРОТ в 20 тысяч рублей
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Семья противников вакцинации умерла от COVID
46
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
32
Украина допустила размещение американских сил ПВО
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
Sibnet.Ru