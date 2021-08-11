Уровень Байкала поднялся до опасной отметки

Уровень Байкала превысил критическую отметку из-за повышенного притока рек. Это угрожает подтоплениями прибрежным селам, сообщила глава Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Любовь Короткова.

«Ситуация весьма серьезная, превышение наблюдается второй день подряд. Прогноз дальнейшего повышенного притока рек в озеро сохраняется на высоком уровне. В связи с этим мы будем рекомендовать повышение уровня сбросов на Иркутской ГЭС», — цитирует «Коммерсант» Короткову.

Высокий уровень воды в озере уже создает угрозу подтопления низменных участков и населенных пунктов в Бурятии. Река Селенга выходит на пойму, в том числе в районе города Улан-Удэ. В ближайшие несколько дней в регионе прогнозируются ливневые дожди.

По данным Иркутского гидрометцентра, приток воды в Байкал в июле составил 148% от нормы, в августе прогнозируется на уровне 130% от нормы.