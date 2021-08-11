Надвигающийся циклон принесет в Бурятию ливни

Синоптики ожидают прохождения циклона над Бурятией. На юге республики ожидаются сильные дожди с грозами в четверг, сообщили специалисты регионального гидрометцентра.
«Завтра к вечеру смещение южного циклона со стороны Новосибирской области вызовет дожди различной интенсивности, в том числе и ливни с количеством осадков от 15 до 49 миллиметров за 12 часов», — цитирует ТАСС представителя Гидрометцентра.
Он добавил, что циклон доберется до республики уже ослабленным, и наиболее интенсивные осадки достанутся соседним регионам.
Между тем, по данным администрации Улан-Удэ река Селенга в районе города приближается к выходу на пойму. В мэрии готовятся к эвакуации населения в случае наводнения. Определено 15 точек размещения автобусов для доставки людей в пункты временного размещения в случае необходимости.
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