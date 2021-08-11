Археологи нашли следы загадочных кокэльцев в Туве

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН и его международных партнеров, исследующая раннескифский курган Туннуг 1 в Республике Тыва, сделала ряд открытий, связанных с так называемой кокэльской археологической культурой, которая получила распространение в регионе в эпоху после распада Хуннской империи, сообщает пресс-служба Института.

Комплекс погребальных останков, обнаруженных к югу от кургана Туннуг 1 в Туве, характеризует эту культуру, несмотря на наличие золотых артефактов, как «преимущественно обособленную общность малых племенных групп без явно выраженной социальной иерархии и пребывающую в состоянии частых локальных военных конфликтов», говорится в опубликованной работе в PLOS One.

«Кокэльская культура существенно отличается от материальной культуры хунну, и включает в себя три типа археологических памятников – погребальные комплексы, ритуальные структуры и поселения. Ввиду ограниченного набора источников, комплекс кокэльских археологических памятиков заполняет собой хронологический промежуток между ранним железным веком и Средневековьем», — объяснил научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.

Исследователи также провели масштабную работу по уточнению датировок с помощью радиоуглеродого метода, собрав все доступные данные по кокэльским памятникам. Это позволило уточнить временные рамки существования кокэльской культуры, сузив их до периода между первым и четвертым веками нашей эры, вместо семи веков, как предполагалось ранее.





Некоторые погребения содержали золотые артефакты, которые, скорее всего, были персональными украшениями нежели атрибутами особого социального статуса. Их владельцы не выделялись ничем иным – погребальный инвентарь состоял из однотипной керамики, и даже размеры и расположение могил были сравнительно одинаковыми. Отдельных элитарных погребений найдено не было.



«Мы склоняемся к версии, что высокая пропорция смертей, наступивших от жестоких травм – это индикатор какого-то локального конфликта в этом регионе. Похоже, что конкуренция за местные ресурсы была ожесточенной. Ситуация радикально меняется в период экспансии тюркских племен и возникновения Первого Тюркского Каганата в VI веке, когда в захоронениях вновь начинают появляться бронзовые и другие статусные предметы, формируется надрегиональная материальная культура и возникают протяженные торговые связи», — сказал Садыков.