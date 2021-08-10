Каждый пятый работодатель предложил выходной за вакцинацию

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Более 20% работодателей предлагают сотрудникам дополнительные выходные за вакцинацию от коронавируса, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».
В исследовании приняли участие более тысячи респондентов из разных округов страны. Выяснилось, что 13% считают вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Еще 44% рекомендуют прививаться, но оставляют выбор за сотрудниками.
В 68% компаний вакцинация никак не стимулируется. 22% готовы дать привившимся дополнительный выходной. 7% дают за прививку премии, 3% – подарки и другие бонусы.
лачиновНе сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...
Voland2А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.
SinkВот и обязаловка, о которой нам врали что ее не будет
paramedicЭксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.