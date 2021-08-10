НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Каждый пятый работодатель предложил выходной за вакцинацию

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Фото: © Sibnet.ru

Более 20% работодателей предлагают сотрудникам дополнительные выходные за вакцинацию от коронавируса, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более тысячи респондентов из разных округов страны. Выяснилось, что 13% считают вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Еще 44% рекомендуют прививаться, но оставляют выбор за сотрудниками.

В 68% компаний вакцинация никак не стимулируется. 22% готовы дать привившимся дополнительный выходной. 7% дают за прививку премии, 3% – подарки и другие бонусы.

Тема: Коронакризис
Один житель России заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
Глава Горного Алтая вакцинировался от COVID-19
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
ВОЗ отметила стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вознаграждение пообещали за данные о похитителе девочки на Алтае
Дождливая неделя придет в Бурятию
Пелену дыма над Улан-Удэ сняли на видео
Фигурист Ягудин не почувствовал дыма в Красноярске
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин нанес газовый удар по США
Путин поручил очистить Россию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Не сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...

Voland2

А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.

Sink

Вот и обязаловка, о которой нам врали что ее не будет

paramedic

Эксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.
Sibnet.Ru