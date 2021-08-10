Каждый пятый работодатель предложил выходной за вакцинацию

Более 20% работодателей предлагают сотрудникам дополнительные выходные за вакцинацию от коронавируса, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более тысячи респондентов из разных округов страны. Выяснилось, что 13% считают вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Еще 44% рекомендуют прививаться, но оставляют выбор за сотрудниками.

В 68% компаний вакцинация никак не стимулируется. 22% готовы дать привившимся дополнительный выходной. 7% дают за прививку премии, 3% – подарки и другие бонусы.