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Сибирский регион оказался в конце рейтинга по доступности бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Алтайский край оказался в топ-10 регионов страны с наименее доступным бензином, об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Эксперты выяснили, в каких регионах можно купить больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2021 года. Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.

Среди сибирских регионов наиболее доступный бензин – в Красноярском крае. Там литр бензина АИ-92 стоит 45,18 рубля. Регион оказался на 14 месте в стране.

Наименее доступный бензин в Алтайском крае, этот регион занял 76 строчку из 85. Там бензин стоит 43,42 рубля, но уровень зарплат существенно ниже. Самый недоступный бензин в стране – в Ивановской области.

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Экономика #Потребитель
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