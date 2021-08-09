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Минобрнауки призвало перевести непривитых студентов на удаленку

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Минобрнауки России посчитало целесообразным перевести на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, говорится в рекомендациях ведомства.

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...>принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — сказано в документе.

Для таких студентов устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.

Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно. Ведомство также напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, одновременно находящихся в помещении.

Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19.

Медотводы и справки

По словам проректора НГТУ Сергея Чернова, медотвод и перенесенный за последние шесть месяцев COVID-19 нужно будет подтверждать справкой из государственного медучреждения. Либо предоставить сертификат о вакцинации.

Как подчеркнул проректор, вуз не станет обязывать всех студентов прививаться до начала учебного года. «С 1 сентября все студенты будут допущены в очном формате в учебные корпуса, мы заселим вас в общежитие, но при этом предоставим время как минимум до конца месяца, до 30 сентября, для того, чтобы вы смогли пройти вакцинацию», — объяснил Чернов.


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COVID19 #Новости COVID19 #Образование
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