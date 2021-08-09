Минобрнауки призвало перевести непривитых студентов на удаленку

Минобрнауки России посчитало целесообразным перевести на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, говорится в рекомендациях ведомства.
«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...>принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — сказано в документе.
Для таких студентов устанавливается особый режим посещения корпусов. Для студентов с иммунитетом занятия следует проводить очно и без ограничений доступа в здания.
Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно. Ведомство также напомнило о необходимости соблюдать во время экзаменов рекомендации по профилактике COVID-19, а также учитывать необходимость снизить количество обучающихся, одновременно находящихся в помещении.
Учебным заведениям также рекомендовали спрашивать у студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от COVID-19.
Медотводы и справки
По словам проректора НГТУ Сергея Чернова, медотвод и перенесенный за последние шесть месяцев COVID-19 нужно будет подтверждать справкой из государственного медучреждения. Либо предоставить сертификат о вакцинации.
Как подчеркнул проректор, вуз не станет обязывать всех студентов прививаться до начала учебного года. «С 1 сентября все студенты будут допущены в очном формате в учебные корпуса, мы заселим вас в общежитие, но при этом предоставим время как минимум до конца месяца, до 30 сентября, для того, чтобы вы смогли пройти вакцинацию», — объяснил Чернов.
kygearОн из знаменитого клуба Самоубийц.и не жалко себя любимого.
korvinsSЯ вообще за то что бы за коррупцию была смертная казнь.
huhroВымирание России - это главный показатель работы власти.
ДЕК-23-перРаботаем как кони, по 12часов, без выходных, начальство как надзиратели, следят чтобы выжались по полной....