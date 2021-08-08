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Стивен Кинг напишет книгу о пандемии коронавируса

Источник:
РБК
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Фото: Stephanie Lawton / CC BY 2.0

Стивен Кинг хочет написать роман, который будет посвящен коронавирусу. Эти события уже повлияли на его новый роман «Билли Саммерс», сказал писатель.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — цитирует РБК Кинга.

По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год, рассказал Кинг. 

По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

Пандемия коронавируса повлияла также повлияла на работу другого американского писателя — Джорджа Мартина. В январе прошлого года он говорил, что принудительная изоляция помогла ему ускорить процесс создания «Ветров зимы». Это будет шестая и предпоследняя часть саги «Песнь льда и огня», по которой снят сериал «Игра престолов».

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