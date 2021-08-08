Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками», — сказал он в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Рогозин отметил, что коррупция в ОПК —это «потворство агрессору». «Речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», — пояснил глава «Роскосмоса».

Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году по требованию, предъявляемому ко всем членам Совета Европы. Россия подписала протокол к Европейской конвенции по правам человека, отменяющий смертную казнь, в 1997 году, но до сих пор не ратифицировала его. Последняя смертная казнь была исполнена в 1999 году.