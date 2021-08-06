Три тонны красноярских лисичек уехали в Германию

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили 3,6 тонны свежих грибов – лисичек для отправки на экспорт в Германию. Это первая экспортная партия грибов в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты убедились, что грибы соответствуют требованиям страны-импортера. Продукцию проверили на содержание радионуклидов, в том числе цезия-137. Качество и безопасность грибов подтвердили сертификатом.

В прошлом году с территории Красноярского края экспортировано 67,2 тонны лисичек. Сибирские грибы отправились в Испанию (27,3 тонны) И в Республику Беларусь (39,9 тонны).

Лисички относятся к отделу базидиомицеты, классу агарикомицеты, семейству лисичковых. Растут в хвойных или смешанных лесах, чаще в сырой местности, в лесах умеренного климата среди травы, во мху или в опавших листьях.