Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает международное право, выдавая российские паспорта людям в Донбассе.

«Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право», — цитирует ТАСС президента Украины.

Он задался вопросом: «чем она [выдача паспортов РФ жителям Донбасса] отличается от той паспортизации, которая была в Крыму?» «Да ни чем. Сначала паспорта ты раздаешь РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население.<...> Уже своих граждан защищаю. Вот чем это опасно», —заявил Зеленский.

«Выборы то в Госдуму, то еще куда-то. Эти русские паспорта у украинцев, с этими паспортами украинцев, особенно в коммунальных предприятиях, в школах, в садиках, они сажают этих людей в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Они с русскими паспортами голосуют. Это рабство какое-то», — считает Зеленский.