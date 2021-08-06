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Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушает международное право, выдавая российские паспорта людям в Донбассе.

«Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право», — цитирует ТАСС президента Украины.

Он задался вопросом: «чем она [выдача паспортов РФ жителям Донбасса] отличается от той паспортизации, которая была в Крыму?» «Да ни чем. Сначала паспорта ты раздаешь РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население.<...> Уже своих граждан защищаю. Вот чем это опасно», —заявил Зеленский.

«Выборы то в Госдуму, то еще куда-то. Эти русские паспорта у украинцев, с этими паспортами украинцев, особенно в коммунальных предприятиях, в школах, в садиках, они сажают этих людей в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Они с русскими паспортами голосуют. Это рабство какое-то», — считает Зеленский.

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Политика #Мир #Говорят о России
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