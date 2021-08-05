Военные помогут в борьбе с лесными пожарами в Приангарье

Минобороны РФ выделит дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами в Иркутской области. В пятницу в регион перебросят ряд наземных и воздушных подразделений, сообщила пресс-служба областного правительства.

На севере Иркутской области горит лес. На утро четверга в Катангском районе действуют 23 пожара на общей площади 81, 04 тысячи гектаров. В Киренском районе огнем охвачено 3 тысячи гектаров леса.

«Ситуация с лесными пожарами сложная, у нас нет осадков, мы находимся в зоне задымленности, связанной, в том числе с пожарами в Якутии. Нужно принимать кардинальные меры. Я обратился к Сергею Шойгу», — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что на базе МЧС будет создан штаб, в которой войдут представители Минобороны РФ, а также регионального Минлеса и муниципалитетов.