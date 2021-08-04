Теплый и мокрый август ждет жителей Забайкалья

Август в Забайкалье ожидается теплым, но в то же время в регионе ожидается большое количество осадков, сообщила Sibnet.ru представитель регионального гидрометцентра.

«В августе мы ожидаем осадки в норме и больше. Нормой считается 80-100 миллиметров. Не сухой месяц будет», — прокомментировала представитель ведомства.

В то же время последний месяц лета в Забайкалье будет теплым. По данным синоптиков, вероятно в центральных районов края не будет даже «классические» заморозков в конце августа.

По данным Забайкальского гидрометцентра, июль выдался дождливым. Кратковременные осадки отмечались местами в течение месяца. Сильные дожди прошли в начале месяца по западной половине, во второй декаде по восточной половине края, в период с 21 по 23 июля в большинстве районов края.