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Теплый и мокрый август ждет жителей Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Улица Восход в Новосибирск, дождь
Фото: © Sibnet.ru

Август в Забайкалье ожидается теплым, но в то же время в регионе ожидается большое количество осадков, сообщила Sibnet.ru представитель регионального гидрометцентра.

«В августе мы ожидаем осадки в норме и больше. Нормой считается 80-100 миллиметров. Не сухой месяц будет», — прокомментировала представитель ведомства.

В то же время последний месяц лета в Забайкалье будет теплым. По данным синоптиков, вероятно в центральных районов края не будет даже «классические» заморозков в конце августа.

По данным Забайкальского гидрометцентра, июль выдался дождливым. Кратковременные осадки отмечались местами в течение месяца. Сильные дожди прошли в начале месяца по западной половине, во второй декаде по восточной половине края, в период с 21 по 23 июля в большинстве районов края.

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Забайкалье #Гео
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