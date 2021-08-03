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Забайкальцам пообещали дешевый картофель

Источник:
Sibnet.ru
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Отварной картофель в тарелке
Фото: © пресс-служба Минэкономразвития Забайкалья

Цены на картофель, а также на другие сезонные овощи снизятся в Забайкальском крае в ближайшие два-три месяца. Сейчас основной фактор роста стоимости продукта — повышение отпускных цен, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В первом полугодии 2021 года произошел рост цен на картофель и плодоовощную продукцию. По данным Росстата сильнее всего поднялись в цене свекла, картофель, капуста и морковь. Минэкономики Забайкалья пообещал, что в скором времени цены в регионе снизятся. 

«Основной фактор роста цен на товары на территории Забайкальского края — повышение отпускных цен производителями и поставщиками импортных товаров и товаров, завозимых из других регионов Российской Федерации», — объяснила замначальника отдела потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Мария Черныш.

По ее словам, на формирование цены на товар влияет также способ реализации. Чем больше посредников между производителем и продавцом, тем дороже товар обходится потребителю. Когда придет время нового урожая, то цены резко станут падать. Это произойдет в ближайшие два-три месяца.

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Забайкалье #Продукты #Еда
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