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Борьба с коронавирусом обошлась Москве в 600 млрд рублей

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Противостояние коронавирусной инфекции уже стоило Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом в интервью РБК сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы недополучили 200-250 млрд рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу", - сказал Собянин.

Мэр столицы выразил надежду, что экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года. По мнению мэра, восстановление после пандемии коронавируса будет происходить быстрее, чем при системных экономических проблемах.

При этом Собянин отметил, что коронавирус, по его мнению, в «гораздо большей степени влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие», чем на экономику. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция — у многих людей поднимается градус негатива», — сказал Собянин.

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