День города в Омске перенесли на осень из-за COVID

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Власти Омской области приняли решение перенести празднование Дня города в Омске с августа на сентябрь из-за пандемии коронавируса.
В Омской области продлен режим повышенной готовности. Как сообщил главный санитарный врач региона Александр Крига, эпидситуация оценивается как неблагополучная с тенденцией к росту.
«Сохраняются все ранее введенные ограничительные меры, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. В связи с этим празднование Дня города перенесли на 12 сентября», – сказано в сообщении администрации региона.
Также власти области сообщили, что будет усилен контроль по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.
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Иркут 69Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...
zamesssСказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...
urbasikНадо бы Курдов по вооружать.для смирения.