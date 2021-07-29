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День города в Омске перенесли на осень из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Омской области приняли решение перенести празднование Дня города в Омске с августа на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

В Омской области продлен режим повышенной готовности. Как сообщил главный санитарный врач региона Александр Крига, эпидситуация оценивается как неблагополучная с тенденцией к росту.

«Сохраняются все ранее введенные ограничительные меры, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. В связи с этим празднование Дня города перенесли на 12 сентября», – сказано в сообщении администрации региона.

Также власти области сообщили, что будет усилен контроль по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

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COVID19 #Новости COVID19 #Город
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corrector

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zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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