Путин объяснил рост цен в России

Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая незначительно превысила целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что в росте цен играют роль разные факторы — и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования», — сказал российский лидер.

По его словам, «важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы». «Уверен, что именно так мы и будем действовать», — обратился президент к членам российского правительства.