НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин объяснил рост цен в России

Источник:
ТАСС
798 13
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая незначительно превысила целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что в росте цен играют роль разные факторы — и внутренние, и внешние. «Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования», — сказал российский лидер.

По его словам, «важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы». «Уверен, что именно так мы и будем действовать», — обратился президент к членам российского правительства.

Еще по теме
Мошенники придумали новую уловку для краж через мессенджеры
Мишустин пообещал Курилам небывалую поддержку
Помощь семьям в РФ переведут в систему одного окна
Эксперт дал совет, как законно увеличить пенсию
смотреть все
Экономика #Деньги #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сильные дожди придут в Приангарье
Выпускники без опыта приобрели популярность на рынке труда
Дело о фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка» направили в суд
Медведь напал на туристов в Красноярском крае, есть погибший
Самое популярное
Игроки World of Warships отпразднуют День ВМФ
Россиян без прививок лишат зарплаты
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
Обсуждение (13)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
23
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
23
Чубайс предрек России глобальный кризис
19
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
16
Россиян без прививок лишат зарплаты
Sibnet.Ru