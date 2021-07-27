Кремль ответил на призыв из Турции заключить сделку по Крыму

Регионы России никогда не будут предметом сделок с другими странами, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), сообщил в интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», — приводит ТАСС ответ Пескова на предложение профессора. К тому же, по его словам, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары.

Кипр фактически разделен на две части с 1794 года, когда Турция совершила вооруженное вторжение на территорию острова из-за попыток Греции присоединить его. В 1983 году на оккупированной территории острова (37%) была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция.