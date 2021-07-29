Подбираем шторы под интерьер: советы профессионалов

Шторы должны решать сразу несколько задач — защищать от яркого света и посторонних глаз, завершать оформление и визуально корректировать помещение, при этом быть модными и практичными. Как выбрать идеальные шторы для кухни, спальни или гостиной, и не ошибиться при заказе через интернет?

Какие шторы в тренде?

Среди модных тенденций в интерьере – минимализм, это касается и оформления окон. Многослойные драпировки и броские цвета уходят в прошлое.

«Сейчас очень популярны скандинавские интерьеры, они построены по принципу минималистического оформления. Там используются только те предметы, которые нужны. В Швеции есть традиция вообще не закрывать окна шторами. В основе – либо тюль, либо вообще отказ от штор», – говорит представитель интернет-магазина «ТомДом» Елена Перлова.

Для скандинавских интерьеров она советует выбрать для штор или натуральный материал, или синтетический, который по фактуре будет очень похож на натуральный.

«Откровенная синтетика с люрексом, глянцевая, под атлас сейчас непопулярна. В тренде – природные оттенки, природные фактуры», – добавляет эксперт.

Также непопулярны многослойные занавески и портьеры, которые были актуальны раньше, особенно если слои состоят из разных типов штор. Сейчас многие вообще отказываются от тюля в пользу одних портьер.

Или наоборот, оставляют один тюль. Но в таком случае, отмечает собеседница, тюль должен привлекать к себе внимание, состоять из интересной ткани.

Что учитывать при выборе штор?

Но, несмотря на модные тренды, функции штор не ограничиваются эстетикой. Они продолжают выполнять немало полезных задач. И решать, чем именно прикрыть окна, нужно с учетом назначения комнаты.

Синтетика или натуральный материал?

Синтетика – наиболее бюджетный вариант, кроме того, за ней проще ухаживать и она не выгорает на солнце, не теряет цвет. И самый надежный синтетический материал для штор — полиэстер.

Например, синтетика гораздо практичнее, если выбирать шторы на солнечную сторону — натуральная ткань может легко выгореть, синтетика – нет. И если натуральные шторы белые, от солнца или батарей они могут пожелтеть, а синтетика сохранит цвет.

Но, с другой стороны, синтетические ткани сейчас не в моде – тренд на натуральность. Кроме того, натуральные материалы стоит выбирать тем, кто склонен к аллергии.

Размер помещения

Если помещение маленькое, с низким потолком, лучше сделать лаконичные шторы: например, выбрать портьеры в пол, которые визуально вытянут пространство по высоте, особенно если на них вертикальный рисунок. Горизонтальный принт, наоборот, визуально расширит стену.

Если места мало, лучше избегать ярких принтов, чтобы не «перегружать» интерьер. Особенно, если комната щедро заставлена мебелью.

Также для небольших помещений не стоит рассматривать ламбрекены, сложные драпировки. А вот римские и рулонные шторы станут подходящими вариантами. В этом случае удобно открыть подоконник, если на нем нужно что-то хранить.

Функция комнаты

В детские комнаты, по словам специалиста, часто выбирают римские шторы, чтобы дети не тянули их во время игр. Также римские шторы не будут собирать пыль, которая может негативно повлиять на детское здоровье.

С гостиной все проще – достаточно обратить внимание на метраж, вкусы хозяев и общий интерьер.

В кухню лучше выбрать короткие шторы – за ними проще ухаживать, они меньше пачкаются. Если шторы висят рядом с плитой, стоит обратить внимание на римские и рулонные – хотя бы даже из соображений безопасности.

В спальнях стоит избегать сложных драпировок, чтобы было меньше пыли. Важно, чтобы эта комната расслабляла, поэтому удачным выбором станут шторы блэкаут, которые обеспечат темноту.

Палитра и общая стилистика интерьера

Если в интерьере есть яркие цвета, с цветом штор стоит быть аккуратнее, выбирая сочетания. Важно опять же обратить внимание на назначение комнаты.

Например, в спальню лучше выбрать спокойные оттенки, избегать пестрых принтов, чтобы засыпать было комфортнее.

Солнечная сторона

Для солнечной стороны нужна ткань блэкаут. Также вместо тюля можно использовать рулонные или римские шторы, чтобы контролировать поток солнечного света.

Размер окна

Для маленького окна лучше подобрать минималистичные шторы в светлых тонах или просто тюль. С большим окном проще – главное, чтобы шторы вписывались в интерьер.

Панорамные окна советуют оставлять максимально свободными или вообще оставить вместо штор только тюль, чтобы открыть вид.

Как определить нужный размер штор?

Необходимо измерить ширину окна и высоту от карниза до пола. Если хочется, чтобы шторы уходили на стену, нужно измерять длину стены. Также важно учитывать, что, чем выше висит карниз, тем визуально выше кажется потолок.

«Сейчас актуально, чтобы шторы только обрамляли окно, не заходили на стены. Раньше, во времена евроремонтов, они закрывали стены, но сейчас от этого пытаются отойти и акцентировать внимание на окна. Но, если нужно скрыть трубы или еще что-то, имеет смысл прикрыть стену», – объясняет эксперт.

Что касается длины штор, если нужно, чтобы они лежали на полу, стоит прибавить к полученной высоте около 10 сантиметров. Если чуть короче – отнять 1-2 сантиметра, но не больше, предупреждает собеседница.

Также, если речь идет о натуральных материалах, то нужно закладывать возможность усадки. Например, хлопок после стирки дает усадку до 5 сантиметров.

Если шторы нуждаются в подшиве, то лучше сначала постирать их, а потом уже подшить. При этом важно заложить несколько лишних сантиметров, чтобы шторы не выглядели так, как будто они малы окну.

Как выбрать шторы через интернет?

В первую очередь, нужно заранее предусмотреть возможность проверки и возврата. Например, в «Томдом» есть опция возврата покупки без объяснения причин с оплатой только стоимости доставки.

Это важно, потому что шторы на фото не всегда точно дублируют реальную ткань по фактуре и оттенкам: это зависит как от качества фото и освещения в момент фотосессии, так и от разрешения и цветопередачи экрана компьютера или телефона покупателя.

Также важно, чтобы на сайте были реальные отзывы, желательно, с фото — так можно получить наиболее полное представление о внешнем виде товара. Будет не лишним поискать информацию о ткани, которая указана в описании.

Кроме того, стоит обратить внимание на упаковку. Шторы должны быть надежно упакованы, чтобы в пути не испачкались и не порвались.

Tomdom.ru

8 800 707 05 81