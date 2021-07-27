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Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от COVID

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от коронавируса, следует из государственного реестра лекарственных средств.

В соответствии с информацией в реестре целью клинического исследования является «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

Исследования будут проводиться до конца 2026 года, в них примут участие 360 пациентов. В рамках испытаний будет применяться раствор для внутримышечного введения, приводит ТАСС выдержку из Госреестра.

Санкт-Петербургская компания Biocad занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т. д.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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