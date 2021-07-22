Что делать, если «потерялись» терапевты?

Поликлиники в третью волну пандемии работают с экстремальной нагрузкой. Больные с симптомами коронавируса по несколько дней лежат дома без лечения в ожидании терапевта. Как должно работать здравоохранение, как происходит на самом деле, и что делать, если болезнь есть, а врача нет?

В России разработаны рекомендации по обращению за медпомощью во время пандемии. Желательно не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом при следующих симптомах: температура выше 37,2, кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Обязательный вызов районного терапевта на дом предусмотрен при симптомах ОРЗ если: пациент старше 65 лет; ранее диагностировали сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания; есть хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания; человек контактировал с больными COVID-19.

Вызвать врача на дом можно по телефонам call-центров поликлиник, на «Госуслугах», по телефону единой регистратуры 124, по телефонам 122, 103, 112, сообщил Минздрав Новосибирской области в ответе на запрос Sibnet.ru.

По установленным нормативам, врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.

Если на момент осмотра у больного температура выше 37,5 градуса, наблюдается кашель, заложенность носа, медики должны взять мазок из носоглотки. ПЦР-тест определит — есть ли у больного коронавирусная инфекция.

Если тест на коронавирус будет положительным, поликлиника должна уведомить пациента по смс или телефонным звонком. После этого в течение 24 часов должен прийти терапевт, осмотреть больного и, исходя из состояния, решить — отправить его в больницу или оставить дома. Если оставляют на домашнем лечении, то должны прописать лечение и выдать лекарства.

Но это то, что написано «на бумаге». Реальность может отличаться от постановлений и нормативов.

«Бардак, товарищи министерство»

У жительница Новосибирска Анастасии в ночь на четверг поднялась температура почти до 40 градусов. Самостоятельно ее сбить не удавалось. Утром позвонила в поликлинику. Никто не пришел и не предупредили, что врач не успевает. Ситуация со здоровьем ухудшалась. В пятницу снова вызвала врача. В этот раз раздался обратный звонок, но с сообщением, что врач не придет раньше понедельника...

Посовещавшись с мужем, Анастасия вызвала на дом платный тест на COVID-19. Таким образом узнала, что больна коронавирусом. В лаборатории сообщили, что результат будет передан в некую единую базу и, следовательно, для районной поликлиники пациентка будет считаться ковидной.

Попытки вызова врача продолжились в понедельник, потом во вторник, в среду. При звонках уже дополнительно сообщали, что есть положительный тест. Попутно совершались попытки дозвониться на горячие линии. Но врач все равно не шел.

«Было непонятно, что делать... Идти в аптеку нельзя, рецептов на лекарства нет, и какие лекарства нужны — тоже неясно», — вспоминает девушка.

Терапевт позвонила в четверг, то есть через неделю после обращения. Пообещала, что придет, но чтобы не терять время, по телефону назначила лечение. Вечером этого же дня пришла...

И это, к сожалению, не единичный случай. На странице Минздрава Новосибирской области во «ВКонтакте» люди массово жалуются на «пропавших» терапевтов. Вот некоторые из записей:

«С 30 июня жду врача, второго дозвонилась до поликлиники. Сказали, ждите, придет. Вчера и у мужа положительный тест. Тоже вызвали. Бесполезно. Бардак, товарищи министерство».

«Столько вопросов. Неужели вы не поняли, что страшна не болезнь, а система! Мы днями ждем врача, соответственно, лечение не получаем, занимаемся самолечением. А болезнь, как нам показывают передачи из Московских госпиталей, резка».

«Я жду врача седьмой день. Седьмой! И это с подтвержденным диагнозом COVID. В поликлинике трубку не берут. Один раз дозвонилась, говорят, ждите, обязательно придем к вам. А толку? Ни лечения, ни больничного. Ты за эти семь дней либо вылечишься сам, либо помрешь. Телефоны Министерства здравоохранения не отвечают. Было оформлено обращение туда в письменном виде и что?»

«Главврачи владеют ситуацией»

Областной Минздрав не отрицает того, что система здравоохранения работает в «аховом» режиме.

«Наверное, с максимальной нагрузкой на медучреждения… Количество пациентов, конечно, очень большое… Вы видите, немножко прирастаем по количеству выявленной коронавирусной инфекции, поэтому задача у нас, как и во вторую волну, обойти всех пациентов в 24 часа», — сказал глава Минздрава Константин Хальзов в ходе брифинга 8 июля.

Он объяснил, что задача, которая в пандемию поставлена перед поликлиниками — терапевт должен назначить лечение, выдать лекарства и потом динамически наблюдать пациента.

«Но это не означает, что медицинский работник должен каждый день приходить», — сказал министр здравоохранения Новосибирской области.

«Сегодня мы активно используем аудиодозвоны, общаемся с нашими пациентами, при ухудшении состояния, если возникает необходимость госпитализации, то пациент госпитализируется», — заверил Хальзов.

По его словам, в Министерстве еженедельно проводятся собрания с главными врачами поликлиник, где каждый из них отчитывается — сколько за неделю было приемов, сколько обходов, сколько тестов взяли.

«И поверьте мне, главврачи владеют этой ситуацией и все делается для того, чтобы оказать помощь», — сказал министр.

Никто не спорит с тем, что «делается все», но возможностей медиков и их количества явно недостаточно, чтобы оказать медпомощь всем заболевшим по написанным нормативам. И люди вынуждены добиваться внимания врачей любыми способами.

Что сделать, чтобы получить медпомощь?

Пока еще рабочий способ ускорить приход врача — соцсети. Родственники Анастасии написали пост в социальной сети, отметив Министерство здравоохранения области. Ответили им на следующий день, а еще через день позвонил и пришел терапевт (сказал, что ранее вызова на этот адрес ему не передавали).

Другие жители области, оставившие комментарии на странице Минздрава, тоже примерно в течение суток получали ответы, как правило, с просьбой уточнить ФИО, номер поликлиники и имя лечащего врача.

«Пациенту необходимо обратиться к руководителю медицинского учреждения или руководителю структурного подразделения медицинского учреждения, где он наблюдается или проходит лечение», — говорится в официальном ответе Минздрава Новосибирской области.

Но обращаться к главврачу, сидя дома с коронавирусом, затруднительно. В этом случае министерство рекомендует отправить обращение ему (Минздраву региона) по почте... Адрес для жалоб: 630007, город Новосибирск, улица Красный пропект, 18.

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Еще один способ привлечь внимание к проблеме — отправить жалобу через специальную форму на официальном сайте Минздрава области, в разделе «Обращение граждан» или по электронной почте: zdrav@.nso.ru.

Можно попытаться дозвониться на горячую линию Минздрава области или Росптребнадзора. Все телефоны горячих линий по регионам перечислены на сайте стопкоронавирус.рф.

В Новосибирской области работает федеральная горячая линия по коронавирусу 8 800 2000 112, а также горячая линия Роспотребнадзора 8 (383) 350 50 60, 8 (383) 220 42 85 (каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 кроме пятницы). В пятницу сотрудники делают перерыв с 10.00 до 16.00.

Но надо учитывать, что жалоб сейчас такое количество, что возможно и их обрабатывают с задержкой. Да и по результатам разбирательства отдуваться придется все тем же участковым терапевтам, у которых очередь вызовов на полмесяца вперед.