Без прививки нет зарплаты: можно ли уволить из-за вакцинации?

Постановления главных санитарных врачей об обязательной вакцинации действуют более, чем в 20 регионах страны. В каких случаях сотрудник обязан вакцинироваться на самом деле, и могут ли уволить из-за отказа от прививки?

После Москвы обязательную вакцинацию для работников ряда сфер, таких как общепит и торговля, стали вводить и другие регионы России, где ситуация с коронавирусом развивается не в лучшую сторону.

В Сибири обязательная вакцинация определенных категорий уже объявлена в Омской области, республиках Алтай, Бурятии и Тува, Забайкальском крае.

Для объявления обязательной вакцинации от коронавируса глава регионального управления Роспотребнадзора устанавливает перечень сфер, в которых необходимо привить не менее 60% всех сотрудников, а также даты, в которые граждане должны поставить первый и второй компоненты вакцины.

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На сегодня страна разделилась на регионы с требованиями об обязательной прививке и без них. При этом единого ответа на разногласия нет, правовая ситуация у работников в разных регионах может иметь разные аспекты. Например, когда удаленный работник живет в одном регионе, а офис его компании-работодателя находится в другом.

«Это определенная трудовая дискриминация, что в одном регионе есть постановления, а в другом нет. Санврачи отталкиваются от эпидситуации в регионе, но сообщение между регионами не прекращено, поэтому люди передвигаются, болезни распространяется. Надо вводить одинаковые нормы, чтобы не было сомнений», — высказал мнение начальник правового управления Федерации профсоюзов Новосибирской области Андрей Чистяков.

Но пока такая «дискриминация» существует. И многие работники оказались перед выбором — ставить прививку или остаться без зарплаты.

Кто обязан ставить прививку?

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи в регионах могут выносить постановления о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Об этом говорится в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это же подтверждаются пунктом 2 статьи 10 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показаниям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной», — написал замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец в разъясняющем письме «Объединению корпоративных юристов».

При этом дистанционные работники должны быть привиты так же, как и обычные. А, согласно пояснениям Роспотребнадзора, работники с медотводом могут составлять не более 40% от всего штата компнаии (то есть привитых должно быть не менее 60%).

Если сотрудник отказывается от прививки?

«В случае отказа работника от вакцинации без уважительной причины к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранения работника без сохранения заработной платы», — говорится в письме Шкловца.

До издания приказа следует получить от работника письменный отказ от вакцинации.

Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить обязательную вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно. Отстранять от работы можно с даты, когда должна была быть поставлена вторая прививка, во многих регионах — это 15 августа (уточнить дату можно в постановлении главы Роспотребнадзора региона).

Чем плохо отстранение от работы?

Главный минус отстранения от работы — в этот период не выплачивается заработная плата. При этом важно, что работодатель не платит страховые взносы, следовательно, работнику не засчитывается трудовой стаж для пенсии.

Если не поставить прививку, отстранение закончится только тогда, когда будет отменено постановление санитарного врача. Получается, что срок существования без зарплаты непредсказуем.

Из 1,7 тысячи опрошенных сервисом «Зарплата.ру» россиян 10% готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации.

Роструд обосновывает правомерность отстранения, ссылаясь на выдержку из статьи 76 Трудового кодекса РФ: «Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Казалось бы, прямого указания на вакцинацию в редакции статьи нет, и можно поспорить. Однако, как поясняет начальник правового управления Федерации профсоюзов Новосибирской области Андрей Чистяков, под формулировку «другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами» вполне подходят постановления главного санитарного врача региона и ФЗ №157.

Но отстранить — это не уволить. Увольнение из-за отказа от прививки незаконно. И его можно опротестовать (обратиться с жалобой в инспекцию труда, в другие контролирующие органы, с исковым заявлением в суд).

Как законно отказаться от прививки?

Прививки от коронавируса не обязаны ставить все граждане подряд. Требование касается только тех, кто хочет продолжать работать в тех сферах, в которых предписана вакцинация.

Если причина уважительная, например, медотвод, то надо получить справку от врача и предъявить ее работодателю. Просто устных заявления вроде «Я — аллергик», «У меня всегда тяжелые побочные эффекты» недостаточно.

Тем, у кого нет медотвода, в первую очередь стоит внимательно изучить постановление санитарного врача и перечень категорий граждан — возможно, работодатель ошибочно посчитал, что данная профессия входит в список.

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«Можно попытаться обжаловать постановление санитарного врача, но пока такой практики нет. А при нарушении прав можно обращаться в трудовую инспекцию, в прокуратуру, которая занимается контролем федерального законодательства, в суд о нарушении трудовых прав», — сказал Sibnet.ru Чистяков.

Нарушение — это, например, случаи, когда в регионе нет постановления главного санитарного врача, а работодатель выдвигает требование о вакцинации. Вакцинироваться в таком случае обязаны только определенные категории работников, перечисленные в федеральных нормативных актах, такие как медики или учителя.

Как подтвердить медотвод от прививки?

Подтвердить медотвод можно только с помощью справки из медицинского учреждения. Его могут получить люди с аллергией на компоненты вакцины, например, если у человека возникла сильная аллергия на первый компонент прививки. Или ранее были случаи анафилактического шока.

Аллергические реакции, не связанные с вакцинами или инъекционными лекарствами, например, сезонные на пыльцу, на кошачью шерсть или апельсины, медики не считают противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19, сообщается на сайте «Стопокорнавирус».

Временный медотвод врачи могут дать, если человек заболел ОРВИ или обострилось хроническое заболевание – вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Как можно поощрить сотрудника за прививку?

Минтруд предлагает работодателям кроме угроз и санкций вводить и поощрения сотрудников за вакцинацию.

Например, ТК РФ позволяет давать дополнительные оплачиваемые выходные, присоединять дни к отпуску, компенсировать траты на проезд и питание, говорится в письме Минтруда от 7 июня 2021 года № 14-4/10/П-4243.