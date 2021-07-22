Режиссер рассказал о пережитом шоке при съемках фильма «Третья волна»

Режиссер документального фильма «Третья волна» Константин Селин
пережил шок о того, что увидел в «красной зоне» Красноярской краевой больнице. Его
поразила обыденность смерти.
В фильме Селин показал контраст между гуляющими по городу
людьми и врачами ковидария, которые сообщают родственникам самые печальные
вести.
«Меня поразило состояние войны, поразило то, что внутри ковид-госпиталя все происходит как во время боевых действий: все живут по регламенту, носят форму и выполняют свой долг. И к этому невозможно привыкнуть, как невозможно привыкнуть и к тому, что здесь умирают люди», — сказал Селин в интервью «НГС24».
Режиссер отметил, что сложнее всего было увидеть обыденность
смерти. Вокруг кипит жизнь, и тут неожиданно кто-то
умирает.
«Психологически это принять невозможно. Когда это случилось,
я был шокирован. Я не мог продолжать снимать: нужно было походить, подумать, подышать»,
— отметил режиссер.
По его словам, тяжело было снимать в приемном покое: там
очень остро чувствовалось раздражение людей, которые по нескольку часов с
высокой температурой сидят и ждут, когда их примут.
«Мы разговаривали с ними, они возмущались, что врачи плохо
работают, а я пришел только что из отделения, где недавно умер человек. И такой
диссонанс возникал между тем миром и этим. И в этот момент так жалко было всех:
и их, и врачей, которые еле успевают работать, и людей, которые лежат в
отделениях и тяжело болеют», — сказал Селин.
Многие зрители, которые посмотрели фильм «Третья волна»
говорят, что он очень тяжелый и жесткий, даже мужчины в комментариях признаются,
что «пустили слезу», но все они уверены, что показывать его необходимо по всем
каналам, потому что это поможет донести до людей опасность коронавируса.