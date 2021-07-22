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Режиссер рассказал о пережитом шоке при съемках фильма «Третья волна»

Источник:
NGS24
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Фото: © кадр из фильма

Режиссер документального фильма «Третья волна» Константин Селин пережил шок о того, что увидел в «красной зоне» Красноярской краевой больнице. Его поразила обыденность смерти.  

В фильме Селин показал контраст между гуляющими по городу людьми и врачами ковидария, которые сообщают родственникам самые печальные вести.

«Меня поразило состояние войны, поразило то, что внутри ковид-госпиталя все происходит как во время боевых действий: все живут по регламенту, носят форму и выполняют свой долг. И к этому невозможно привыкнуть, как невозможно привыкнуть и к тому, что здесь умирают люди», — сказал Селин в интервью «НГС24».

Режиссер отметил, что сложнее всего было увидеть обыденность смерти. Вокруг кипит жизнь, и тут неожиданно кто-то умирает.

«Психологически это принять невозможно. Когда это случилось, я был шокирован. Я не мог продолжать снимать: нужно было походить, подумать, подышать», — отметил режиссер.

По его словам, тяжело было снимать в приемном покое: там очень остро чувствовалось раздражение людей, которые по нескольку часов с высокой температурой сидят и ждут, когда их примут.

«Мы разговаривали с ними, они возмущались, что врачи плохо работают, а я пришел только что из отделения, где недавно умер человек. И такой диссонанс возникал между тем миром и этим. И в этот момент так жалко было всех: и их, и врачей, которые еле успевают работать, и людей, которые лежат в отделениях и тяжело болеют», — сказал Селин.

Многие зрители, которые посмотрели фильм «Третья волна» говорят, что он очень тяжелый и жесткий, даже мужчины в комментариях признаются, что «пустили слезу», но все они уверены, что показывать его необходимо по всем каналам, потому что это поможет донести до людей опасность коронавируса.

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