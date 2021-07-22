Россияне рассказали о боязни провалов на работе

Каждый шестой россиянин считает, что у них никогда не было провалов на работе, но больше половины не боится неудач, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян. Чаще всех о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет.

«За годы работы случалось всякое: и взлеты, и падения», – сказано в описании ответа. В исследовании приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи сотрудников.

Большинство россиян (66%) утверждает, что их не испугать неудачами на работе. 23% признались, что боятся пережить неудачу.

Чаще остальных провалы в работе респондентов с доходом до 50 тысяч руб. в месяц. Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тысяч рублей.

Самый низкий уровень страха перед профессиональными провалами, согласно данным опроса, среди тех, кто их ни разу не совершал.