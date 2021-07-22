НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне рассказали о боязни провалов на работе

Источник:
Sibnet.ru
229 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый шестой россиянин считает, что у них никогда не было провалов на работе, но больше половины не боится неудач, выяснили аналитики сервиса SuperJob.

О том, что им приходилось сталкиваться с неудачами в работе, рассказали 76% россиян. Чаще всех о подобных ситуациях говорили респонденты старше 45 лет.

«За годы работы случалось всякое: и взлеты, и падения», – сказано в описании ответа. В исследовании приняли участие тысяча работодателей и 1,6 тысячи сотрудников.

Большинство россиян (66%) утверждает, что их не испугать неудачами на работе. 23% признались, что боятся пережить неудачу. 

Чаще остальных провалы в работе респондентов с доходом до 50 тысяч руб. в месяц. Меньше остальных подвержены страху перед рабочими неудачами россияне с доходом от 80 тысяч рублей.

Самый низкий уровень страха перед профессиональными провалами, согласно данным опроса, среди тех, кто их ни разу не совершал.

Тема: Делаем карьеру
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Каждый третий сотрудник готов спать на работе
Большинство россиян выразило недовольство зарплатами
Искусственный разум заставит людей постоянно менять профессии
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Что делать, если «потерялись» терапевты?
Режиссер рассказал о пережитом шоке при съемках фильма «Третья волна»
Девочку унесло течением на набережной в Новосибирске
Новосибирцы стали в восемь раз чаще ездить на такси
Самое популярное
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Шойгу
Британский спецназ стали «натаскивать» против Китая и России
Трилогия «Улица страха»: эксперимент Netflix удался?
Сериал «Хозяйка горы» со Снаткиной выходит на канале «Россия»
Обсуждение (0)
Картина дня
Ретейлеры предупредили о росте цен на обувь и одежду
Германия и США дали зеленый свет «Северному потоку»
Зеленский поедет в США жаловаться Байдену на Россию
Россия провела учения по отключению Рунета от глобальной Сети
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Путин перечислил острейшие проблемы России
20
Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах
19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
17
Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку
17
Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
Sibnet.Ru