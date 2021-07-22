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Спецслужбы проверили половину «заминированных» детсадов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спецслужбы проверили половину из «заминированных» детсадов в Новосибирске, сообщает Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

«Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время обследовано более половины объектов. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», — говорится в сообщении.

Подобные «минирования» периодически происходят в Новосибирске. Например, в апреле и в мае ряд образовательных учреждений получили предупреждение о взрывчатке. Весной также неизвестные информировали о взрывчатке и в других учреждениях: судах, банках, метрополитене.

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