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Разработчики представят самолет «Байкал» на МАКС-2021

Источник:
Российская газета
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Фото: © Sibnet.ru

Опытный образец самолета «Байкал» представят на авиасалоне МАКС-2021. Эта машина станет «летающим внедорожником», сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самолет «Байкал» создают как замену Ан-2 «Кукурузнику». Летные испытания нового самолета начнутся во второй половине 2021 года. Серийное производство запустят с 2023 года. 

«"Байкал" почти полностью состоит из отечественных материалов и комплектующих. Но на 100% российским он станет, когда мы сертифицируем для него турбовинтовой двигатель ВК-800СМ - в 2023 году», — цитирует «Российская газета» Мантурова.

Глава Минпромторга добавил, что «Байкал» — «это наш летающий "внедорожник", рабочая лошадка для местных авиалиний».

Самолет можно ремонтировать в полевых условиях и хранить вне ангаров при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов, благодаря традиционной алюминиевой конструкции планера. Но в нем также использованы российские композитные материалы.

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