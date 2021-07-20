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Путин указал на задержки по строительству очистных в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил как можно быстрее выделить из резервного фонда средства на строительство очистных сооружений в Улан-Удэ. Глава Минфина Антон Силуванов заверил, что деньги найдут в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля.

В марте президент РФ одобрил строительство 21 очистного сооружения возле Байкала. Правительству поручили выделить на эти цели 14 миллиардов рублей. В понедельник во время совещания по стратегическому развитию и проектам глава государства спросил, как идет работа по строительству сооружений.

«По строительству очистных сооружений на территории Республики Бурятия очень хорошо программа идет, абсолютно вся площадь водосбора, которая влияет на качество сбросов и состояние озера Байкал. [Строительство] начато, запущено, необходимое финансирование выделено», — доложила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она добавила, что со строительством очистных в Улан-Удэ возникли проблемы. Произошло удорожание, и сейчас необходимо найти дополнительные средства. Путин отметил, что средства на строительство выделяются из резервного фонда и искать их не надо.

Министр финансов РФ заверил, что в ближайшее время выделят дополнительно 92 миллиона рублей на решение этой задачи.

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