НАВЕРХ
Актуальная тема
Авария Ан-28 в Томской области
Актуальная тема
Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в томском Ан-28

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © пресс-служба СК РФ

Пилот томского Ан-28 перенес длительную операцию и через два месяца сможет вернуться к работе, рассказал в понедельник главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов.

В пятницу пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском, а при остановке перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили 11, двоих из них госпитализировали.

«Металлоостеосинтез – это рядовая операция для хирургов ТОКБ, она длилась около часа и прошла успешно. Сейчас состояние пациента удовлетворительное. Ориентировочно через два – два с половиной месяца он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности», – приводит слова Шагиахметова пресс-служба департамента.

Также в нейрохирургическом отделении областной больницы под наблюдением остается одна из пассажирок самолета. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, она завершает консервативное лечение.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области
Пилот Ан-28 почувствовал боль в ноге после эвакуации пассажиров
Британцы назвали пилотов Ан-28 героями в кавычках
СК назвал причину аварийной посадки Ан-28 под Томском
смотреть все
ЧП #Происшествия #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет «Байкал» сделают беспилотным
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в томском Ан-28
Омичка пожаловалась на разодравшего ей ногу таксиста-«анонима»
Жара задержится в Новосибирске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Игрокам предложат симулятор стримерши в джакузи
Энтузиаст показал Minecraft с реалистичной физикой
Обсуждение (0)
Картина дня
Производители предупредили о скором росте цен на хлеб
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
Sibnet.Ru