Врачи рассказали о состоянии пострадавших в томском Ан-28

Пилот томского Ан-28 перенес длительную операцию и через два месяца сможет вернуться к работе, рассказал в понедельник главный внештатный врач-травматолог департамента здравоохранения Томской области Станислав Шагиахметов.

В пятницу пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском, а при остановке перевернулся. На борту было 18 человек. Травмы получили 11, двоих из них госпитализировали.

«Металлоостеосинтез – это рядовая операция для хирургов ТОКБ, она длилась около часа и прошла успешно. Сейчас состояние пациента удовлетворительное. Ориентировочно через два – два с половиной месяца он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности», – приводит слова Шагиахметова пресс-служба департамента.

Также в нейрохирургическом отделении областной больницы под наблюдением остается одна из пассажирок самолета. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, она завершает консервативное лечение.