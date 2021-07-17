Трилогия «Улица страха»: эксперимент Netflix удался?

Экспериментальный проект-трилогия «Улица страха» вышел на Netflix, 16 июля состоялась премьера финальной части. Проект основан на одноименной серии книг популярного писателя Роберта Лоуренса Стайна, рассказывающей о трех поколениях жителей города в США, где регулярно происходят жестокие убийства. Удалось ли создателем перенести на экран книжную атмосферу ужасов?

Сюжет: ужас в разные эпохи

Все части трилогии «Улица страха» связаны одной проходящей через фильмы сюжетной линией, картины разделены временными отрезками: действие первой части происходит в 1994 году, затем в 1978 году, а последняя часть забрасывает в прошлое — в 1666 год, добавляя к ним современные события.

Сюжет повествует о древнем проклятии, причины которого загадочны, но затрагивают судьбы жителей городка. Каждое поколение в городке происходит серия жестоких убийств, которые совершает некий серийный маньяк или его последователи, а отпор убийцам дает компания подростков.

Сюжет трилогии выстроен сквозным образом — в 1994 году группа ребят узнает о том, что череда убийств тянется с 1666 года, в каждом поколении один из жителей сходит с ума и убивает несколько человек. Ребята объединяют усилия для отпора маньяку, попутно разбираясь в своих любовных похождениях.

Второй фильм трилогии забрасывает зрителя в 1978 год — там все происходит в детском лагере. Сюжет рассказывает о девочке Си Берман (Сэди Синк), единственной выжившей жертве маньяка, дожившей до 1994 года.

Третий фильм трилогии отправляет зрителей в далекое прошлое и рассказывает о трагической судьбе маленькой деревни, стоящей на том месте, где будет построен город. Зрители узнают истинные причины появления проклятья.

Премьера в России: 16 июля 2021 года

Страна: США, Netflix

Жанр: ужасы

Режиссер: Ли Джаньяк

Актеры: Сэди Синк, Киана Мадейра, Бенжамин Флорес младшая, Оливия Уэлш

Продолжительность: 107 минут, 109 минут и 112 минут

Возраст: 18+

Создание: по следам культового сериала

Серия книг «Улица страха» стала одной из самых важных в карьере писателя Роберта Лоуренса Стайна, ведь он тонко чувствовал грань между ужасом, страхом и детскими переживаниями. Результате неизменен — молодежные бестселлеры.

Создатели трилогии «Улица страха» явно вдохновлялись культовым сериалом «Очень странные дела». Стоит упомянуть, что режиссер трилогии Ли Джаньяк является супругой другого режиссера, Росса Даффера, автора «Странных дел» от Netflix.

Уже в первой части «Улиц страха» есть отсылки на проект Даффера, часть сражений с маньяком вообще происходит в торговом моле, как было в третьем сезоне культового проекта. Визуально картина тоже тяготеет к цветовой гамме «Странных дел».

Второй фильм «Улицы страха» также содержит множество отсылок — в нем можно найти визуальные и смысловые цитаты из картин «Пятница, 13», «Техасская резня бензопилой» и других фильмов ужасов.

Главную роль в сиквеле сыграла узнаваемая Сэди Синк, она играла роль Макс Мейфилд во втором и третьем сезоне «Странных дел». А если говорить о третьем фильме трилогии, то в нем стилистически чувствуется «поклон» в сторону «Ведьмы» 2015 года.

Отзывы: перегнули с любовью

Первые отзывы на трилогию «Улица страха» оказались смешанными. В данный момент на IMDb первый фильм получил 6,2 балла, второй — 6.8 баллов, третий — 8.5 баллов.

По словам первых зрителей и критиков, ленты получились слишком беглыми и поверхностными, но многие согласны, что второй фильм трилогии вышел самым эффектным и запоминающимся.

Фото: © кадр из фильма

Критики отмечают, что любовная линия в первом фильм перетаскивает «одеяло внимания» на себя, что несколько портит впечатление от жанровой картины. Второй фильм вышел эффектнее, создатели смогли полноценно раскрыть «недетский» рейтинг R.

Так, рецензент Сергей Агеев называет эту трилогию «дорогим и качественным сериалом», который зачем-то превратили в фильмы. По словам критика, хоррор снят неплохо, но практически не вызывает сильных эмоцией.

Стоит ли смотреть

Трилогия «Улица страха» получилась дорогим и качественным мини-сериалом, который заполнил пустоту в ожидании четвертого сезона «Очень странных дел». Проект получился неидеальной иллюстрацией подростковых жутких приключений.

Сильнее всего пострадал первый фильм трилогии — здесь художественный акцент нередко смещается на отношения между двумя девушками. В результате «атмосфера» ужастика рушится буквально на глазах.

Фото: © кадр из фильма

Плюсы первой части – создателям удается удержать интригу, несмотря на неубедительных и вторичных маньяков. Есть комбинация драмы, ужасов и триллера. Само зрелище вполне может взбодрить поклонников жанра.

Более того, в трилогии проглядывает социальное высказывание — по замыслу авторов неравенство слоев в обществе возникло очень давно, именно оно становится виновником всех проявлений зла в этом мире.

Пусть трилогия местами выглядит чересчур подростковой, на фоне острого дефицита хороших фильмов ужасов проект достоин внимания поклонников жанра. Итоговая оценка — шесть из десяти баллов.