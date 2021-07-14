«Забастовку» омских скорых показали в сериале на НТВ

История с «забастовкой» омских скорых, которая вызвала скандал прошлой осенью, стала частью сюжета сериала «Красная зона», который транслируют по НТВ.

В сериале на НТВ показали сцену, где две машины «скорых» с пациентами, для которых не нашлось мест в медучреждениях, стоят у здания Горздрава. Глава «красной зоны» вызывает сотрудника телевидения, после этого чиновник ведомства заявляет, что места для больных найдут.

Такая история произошла в Омске минувшей осенью. Машины скорой помощи со включенными сиренами подъехали к зданию Минздрава Омской области, потому что некуда было везти тяжелых ковидных больных. Только после этой «акции» пациентам нашлись места в стационарах. ЧП стоило должности министру здравоохранения.