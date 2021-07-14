Томский роддом №4 снова стал COVID-госпиталем

Томский роддом №4 вновь переоборудован под инфекционный госпиталь. В прошлую волну коронавируса это вызвало массу протестов среди местных жителей.

Со среды на базе роддома открывается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых – реанимационные, сообщил департамент здравоохранения Томской области.

В госпитале будут лечить пациентов с коронавирусом, пневмонией средней степени тяжести. Также в больницу будут переводить из медсанчасти №2 беременных с подтвержденным COVID-19.

Все койки в новом госпитале подключены к кислороду. В гинекологическом отделении роддома развернута зона фильтра, а акушерский блок и отделение патологии беременности перепрофилированы под «красную зону».

Женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Также будет продолжено обследование и лечение прикрепленных пациенток в дневном стационаре: для этого оборудованы разные входы, закрыта вентиляция.

Объем запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, родильный дом №1 и родильный дом имени Семашко.

Осенью 2020 года, когда роддом переоборудовали под коронавирусный госпиталь, томичи создали петицию с просьбой не делать этого, которая собрала десятки тысяч подписей, а также провели серию одиночных пикетов.