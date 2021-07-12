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Алтай претендует на проведение ЧМ по гребле в 2026 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Алтайский край намерен подать заявку на проведение чемпионата мира по гребле на марафонских дистанциях в 2026 году, сообщили власти региона.

«Мы подаем заявку на проведение первенства и чемпионата мира по марафону 2026 года. Санкции действуют до декабря 2022 года, то есть еще больше года. Мы готовы по инфраструктуре, у нас есть опыт, амбиции, необходим только минимальный бюджет, потому что все уже было создано ранее, это должно использоваться», – прокомментировал министр спорта региона Алексей Перфильев.

Он отметил, что заявка на проведение международных соревнований будет подана от имени губернатора во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ в ближайшее время. На подготовку площадки гребного канала в Барнауле к таким соревнованиям понадобится не более 15 миллионов рублей.

При этом уточняется, что решение по месту проведения турнира будет принято в марте 2022 года.

На канале в Барнауле планируется развивать греблю на лодках-драконах и сапсерфинг. Для этих целей к шести существующим лодкам-драконам докупят еще шесть. При этом стоимость одной такой лодки оценивается до 8 тысяч долларов.

В конце мая в Барнауле прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения этапа было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 миллионов рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 миллионов рублей.

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