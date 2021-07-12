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Медведь наследил возле музея в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Следы медведя заметили возле Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Об опасном посетителе рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram.

«Следы медведя в километре от Этнографического музея. Обнаружены сегодня утром на тропе здоровья. Полиция принимает меры. Бурприроднадзор привлечет охотников для отслеживания», — написал глава республики и попросил жителей воздержаться от походов на природу в течение дня.

В июне специалисты предупреждали, численность медведей на заповедных территориях в Сибири выросла в 2021 году. Предположительно, увеличению популяции послужили хорошая кормовая база в последние годы, и сейчас косолапые выходят из леса к людям.

Этнографический музей народов Забайкалья — комплекс под открытым небом. В нем собраны памятники археологии, архитектуры, культуры разных народов республики. Есть небольшой зоопарк. Музей — излюбленное место для прогулок горожан, в том числе с детьми.

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