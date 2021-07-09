РЖД поддержит проект городской электрички в Новосибирске

Проект «Городская электричка» запущен в Новосибирске, поезда начали курсировать со станции «Пригородный простор», но это только первый этап нового транспортного плана, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Запуск шести новых пригородных маршрутов от остановочной платформы "Пригородный простор" – первый этап проекта "Городская электричка", который позволит связать железнодорожным сообщением отдаленные микрорайоны Новосибирска и Новосибирского района», – говорится в сообщении.

Власти региона надеялись попасть в нацпроект, но пока реализуют идею своими силами. По следующим станциям они ждут федеральной поддержки.

«Несколько дней назад я обсуждал вопрос развития "Городской электрички" с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозеровым. Он поддерживает этот проект. Надо поработать с правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит», – сказал губернатор Андрей Травников.

Жители отдаленного микрорайона «Пригородный простор» смогут добираться до центра города гораздо быстрее, чем на автомобильном транспорте. Поездка до станции «Новосибирск-Главный» займет полчаса, до остановочной платформы «Гагаринская» – 38 минут, до станции «Новосибирск-Восточный» – 45 минут.

От новой остановочной платформы «Пригородный простор» будут курсировать шесть электричек. Стоимость проезда равна стоимости поездки в метро – 26 рублей.