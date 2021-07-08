Глава Хакасии припугнул жителей переполненными кладбищами

Глава Хакасии Валентин Коновалов во время прямого эфира в соцсетях рассказал жителям, что приходится переводить обычные медучреждения в инфекционные госпитали, чтобы не получить переполненные кладбища.

Так, в инфекционные госпитали перевели корпуса республиканской больницы, родильный дом Черногорска.

«Хочется, чтобы у нас продолжалась плановое специализированная медицинская помощь, но реалии таковы, что если мы этого делать не будем, у нас будут умирать люди, будут переполнены не только больницы, но и будут переполнены кладбища. А этого мы не имеем права допустить», — отметил Коновалов.

По его словам, поэтому приходится вводить ограничения в экономике, социальной сфере.

«Я уже говорил и сейчас повторю, я сторонник добровольной вакцинации, принуждать никого нельзя, но другого пути, кроме как создание коллективного иммунитета у нас нет. Ваше право выбирать, но каждый из нас отвечает и за окружающих, за тех близких, кто рядом с ним, за тех людей, с кем он контактирует», — сказал глава региона.