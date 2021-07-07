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Ученые выяснили причину холодных летних периодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СФУ

Международный научный коллектив, в состав которого вошли ученые Сибирского федерального университета, реконструировал летние температуры в Северном полушарии за прошедшие 2 тысячи лет нашей эры, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые подтвердили, что после крупных извержений вулканов летний период становился более прохладным — иногда на целые десятилетия, в то время как с 1980–х годов, с расцветом индустриальной эпохи, начался значительный рост температур, известный как глобальное потепление.

Изучение климатических событий при помощи годичных колец деревьев лежит в основе большинства реконструкций климата нашей эры. Однако реконструкции выполняются в различных лабораториях с помощью отличающихся наборов данных и методов.

Большая научная группа экспертов из Канады, США, Китая, Германии, Австралии, России и ряда других стран попыталась сопоставить данные и методы, используемые в разных лабораториях, и разработать методологические рекомендации для получения более согласованных реконструкций климата за последние тысячелетия.

«Девять реконструкций показали, что наиболее теплой летней погодой радовал жителей Северного полушария период с 1994 по 2016 годы, а вот самыми холодными (по данным восьми реконструкций) стали 536 и 545 годы нашей эры – «охлаждением» климат обязан крупным извержениям вулканов. Одна реконструкция показала, что самым холодным стало лето 627 года», — сказал руководитель Сибирской дендрохронологической лаборатории Владимир Мыглан.

Ученые полагают, что несмотря на значительные отклонения, все реконструкции демонстрируют четкую реакцию на 24 сильнейших извержениях вулканов за последние два тысячелетия. В целом же коллективный эксперимент, проведенный большой научной группой при сотрудничестве с зарубежными коллегами, продемонстрировал, что процесс выбора и принятия решений исследователем принципиально влияет на результаты реконструкции климатических условий в прошлом.

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