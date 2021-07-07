Уроженец Тувы впервые стал участником мирового турнира по Dota 2

Александр Хертек стал первым выходцем из Тувы, который участвует в The International — крупнейшем турнире по Dota 2.

Он — участник команды Team Spirit и выступает под ником TORONTOTOKYO. Всего в команде четыре игрока. Хертек выступает в качестве лидера.

Команда Team Spirit прошла в финал The International 10 по Dota 2 для СНГ. В игровом мире – это престижный турнир, даже отборочные турниры которого может пройти не каждый коллектив, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп».

Региональные отборочные турниры завершатся 11 июля. Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры пройдут с 5 по 15 августа. Призовой фонд The International 10 составляет 40 миллионов долларов. Такую сумму помогли собрать поклонники Dota 2.