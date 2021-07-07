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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе», – цитирует ТАСС Гебрейесуса. Он обратил внимание на «резкий рост» заболеваемости в странах Африки, Азии и Америки.

Гебрейесус напомнил, что сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те государства, которые располагают инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами.

«В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности», — констатировал он.

По словам Гебрейесуса, пандемия показала, что полагаться на несколько компаний в «поставках глобальных общественных товаров», — значит ограничивать себя и подвергаться риску. «Нам нужно извлечь уроки из СOVID-19», — резюмировал он, призвав «готовиться к следующей пандемии».

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 183 934 913 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 985 022 человека. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 231, летальных исходов — на 6 347.


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Топ комментариев

Fazar

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лачинов

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нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀
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