Новосибирск показал самый высокий спрос на специалистов по прививкам

Новосибирская область стала лидером в стране по количеству вакансий специалистов по вакцинации, выяснили аналитики HH.ru.

В марте-апреле 2021 года в России было открыто около 300 вакансий, где в обязанностях была прописана «вакцинация населения». В мае-июне количество таких предложений превысило 700 штук – спрос вырос почти в 2,5 раза.

Лидером в РФ по числу вакансий для специалистов по вакцинации стала Новосибирская область (10%). Москва оказалась лишь на пятом месте. Среди сибирских регионов, которые попали в топ-10, – Кемеровская область и Алтайский край.

«Соискателей, в навыках которых указана вакцинация населения, не так много – на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров», – говорится в сообщении.

Средняя зарплата по стране, которую готовы предложить специалисту по вакцинации, – 40 тысяч рублей. В прошедшем периоде она составляла 35 тысяч рублей.