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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Новосибирск показал самый высокий спрос на специалистов по прививкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область стала лидером в стране по количеству вакансий специалистов по вакцинации, выяснили аналитики HH.ru.

В марте-апреле 2021 года в России было открыто около 300 вакансий, где в обязанностях была прописана «вакцинация населения». В мае-июне количество таких предложений превысило 700 штук – спрос вырос почти в 2,5 раза.

Лидером в РФ по числу вакансий для специалистов по вакцинации стала Новосибирская область (10%). Москва оказалась лишь на пятом месте. Среди сибирских регионов, которые попали в топ-10, – Кемеровская область и Алтайский край.

«Соискателей, в навыках которых указана вакцинация населения, не так много – на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров», – говорится в сообщении.

Средняя зарплата по стране, которую готовы предложить специалисту по вакцинации, – 40 тысяч рублей. В прошедшем периоде она составляла 35 тысяч рублей.

Тема: Делаем карьеру
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье #Рынок труда
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Топ комментариев

Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

Drronum

Опять прорывные инновации нас ожидают?)))))) Да мы же и так всю планету обогнали давно! И вот опять прорыв!

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

rumatam

ну да ,сами себя не обидят............
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