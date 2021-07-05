Жара придет в Забайкалье

Жаркая погода ожидает жителей Забайкальского края на предстоящей неделе. В большинстве районов воздух прогреется до 32 градусов выше нуля, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Температура воздуха будет повышаться в течение недели. Так, во вторник днем ожидается до 30 градуса тепла, в среду до 31 градуса, а в четверг воздух прогреется до 32 градусов выше нуля. Только по северным районам ожидается температура в пределах 13-17 градусов.

Температура ночью в начале недели будет держаться на отметках плюс 13-18 градусов, в течение остальной недели — от 12 до 17 градусов выше нуля.

В Забайкалье также ожидаются локальные кратковременные дожди, преимущественно днем. Местами прогремят грозы, ветер ночью слабый, днем при грозах порывистый. В утренние часы — туман.