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Жара придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жаркая погода ожидает жителей Забайкальского края на предстоящей неделе. В большинстве районов воздух прогреется до 32 градусов выше нуля, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Температура воздуха будет повышаться в течение недели. Так, во вторник днем ожидается до 30 градуса тепла, в среду до 31 градуса, а в четверг воздух прогреется до 32 градусов выше нуля. Только по северным районам ожидается температура в пределах 13-17 градусов.

Температура ночью в начале недели будет держаться на отметках плюс 13-18 градусов, в течение остальной недели — от 12 до 17 градусов выше нуля.

В Забайкалье также ожидаются локальные кратковременные дожди, преимущественно днем. Местами прогремят грозы, ветер ночью слабый, днем при грозах порывистый. В утренние часы — туман.

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Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.
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