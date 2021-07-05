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Риелторы призвали упростить продажу квартир по ипотеке

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Риелторы предложили премьер-министру России Михаилу Мишустину упростить процесс продажи квартир, приобретенных в ипотеку с помощью материнского капитала,

Сейчас для продажи квартиры, которая приобреталась в ипотеку за счет материнского капитала, необходимо выделить в ней доли детям.

Риелторы предложили обязательства по выделению долей перекладывать уже на новую квартиру, планируемую к приобретению взамен продаваемой, при предварительном согласовании с органами опеки, сообщил «Известиям» генеральный директор ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

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Риелторы также предлагают фиксировать использование материнского капитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

Общественный совет при Минстрое РФ сформирует инициативу для обсуждения с ведомством после опроса профильного сообщества.

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Иркут 69

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лачинов

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nastya19944

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