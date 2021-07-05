ГИБДД дала советы для водителей в жару

Сотрудники ГИБДД Красноярска дали советы водителям, как спасаться в жару, они предлагают при небольшом недомогании отменить поездку.



«Жаркая погода негативно сказывается на самочувствии водителей: ослабевает внимание, увеличивается время реакции, ухудшается общее состояние организма», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, перед поездкой необходимо оценить свое состояние, при малейшем недомогании нужно отказаться от управления транспортным средством.

Рекомендуется обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети.

«Если водитель почувствовал себя плохо, нужно: незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости – выпить лекарства», — говорится в сообщении ГИБДД

В случае, если в автомобиле отсутствует кондиционер, то лучше совершать поездки утром и вечером, когда солнце еще не палящее. Место парковки лучше выбирать в тени, предварительно закрывая лобовое стекло специальным светоотражающим экраном, а приборную панель – мокрым полотенцем.