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Специалисты перечислили пять шагов для безопасной покупки авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Интерес ко вторичному рынку авто заметно вырос на фоне пандемии и валютных колебаний. Специалисты «Авито Авто» рассказали Sibnet.ru, как безопасно купить автомобиль «с рук».

Перед покупкой необходимо определение возраста автомобиля, типа коробки передач, потребностии в полном приводе, ценовом диапазон. Лучше уточнить, насколько популярной является выбранная модель. Они проще в обслуживании, найти для них запчасти несложно. В топ-5 у новосибирцев входят Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ 2106, ГАЗель 3302 и ВАЗ 2106.

Второй шаг — проверка документов. Необходимо уточнить наличие у продавца оригинала ПТС. Если предоставили дубликат, посмотреть на причину замены оригинального документа: она отражается в разделе особых отметок на самой копии.

Если оригинальный ПТС был утилизирован, скорее всего, это означает, что автомобиль сменил много владельцев, и в паспорте закончилось место для указания нового собственника. Указание утраты документа в качестве причины его замены должно насторожить. Инсценировка утери ПТС — нередкий прием, если нужно скрыть, что автомобиль находится в угоне, в залоге или по нему есть кредитные обязательства.

Посмотреть историю регистрации автомобиля в базе ГИБДД также необходимо. Проверить, находится ли он в розыске и есть ли у него ограничения на регистрационные действия. Чтобы получить еще больше информации, можно задействовать онлайн-сервисы проверки автомобилей по VIN-коду и госномеру.

Очный осмотр необходим. У авто нужно проверить шланги на наличие трещин и разрывов, оценить состояние подвески во время тестовой поездки на неровном участке дороги: любые посторонние звуки при крутом повороте, ускорении и резком торможении могут говорить о поломке.

При осмотре салона нужно обратить внимание на руль и состояние накладок на педали. Например, если заявлен небольшой пробег, но эти детали находятся в потрепанном состоянии. Плачевное состояние пассажирских кресел в достаточно новом авто может говорить о том, что его использовали для работы в такси.

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Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.
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