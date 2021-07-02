ГРУ обвинили в сотнях кибератак по всему миру

ГРУ (российская военная разведка) осуществило сотни попыток проведения кибератак по всему миру против правительственных и частных целей, говорится в совместном заявлении спецслужб США и Великобритании.

«ГРУ с начала 2019 года до начала 2021 года <...> осуществляло повсеместные попытки доступа в отношении сотен правительственных и частных целей по всему миру», — приводит ТАСС заявление спецслужб. .

По мнению американских и британских спецслужб, к подобным действиям якобы причастна «воинская часть 26165», которая использовала некий кластер Kubernetes.

«Вредоносная деятельность в киберсфере 85-го главного специального центра ГРУ ранее приписывалась частному сектору, использующему имена [хакерских групп] Fancy Bear, APT28, Strontium и множества других. Значительная часть усилий 85-го центра была направлена на организации, использующие облачные сервисы Microsoft Office 365», — утверждают спецслужбы.

По их мнению, «силовой потенциал позволяет 85-му центру получить доступ к защищенным данным, включая электронную почту, определить действующие учетные записи».

Российская сторона неоднократно отвергала причастность к какой-либо вредоносной деятельности в киберпространстве. Западные страны на предложения Москвы наладить предметный диалог в данной сфере не дают конкретных ответов.