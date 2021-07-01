Ученые издадут альбом о хакасской музыке за 1 млн рублей

Сотрудники института искусств Хакасского госуниверситета
получили грант президента на реализацию проекта
«Традиционная музыкальная культура хакасов», сумма финансирования составляет 1
миллион рублей, сообщает пресс-служба вуза.
Итогом работы станет альбом по музыкальной культуре хакасов,
который издадут на трех языках: русском, хакасском и английском. Это будет
подарочное издание, иллюстрируемое не только фото и видеоматериалы, передающие
звучание музыкальных инструментов, а также образцы горлового пения в исполнении
хайджи.
В альбоме будут теоретические сведения о жанрах хакасского
музыкального фольклора, методические рекомендации по игре на национальных
инструментах, а также дидактические материалы для использования в сфере
познавательного и краеведческого туризма.