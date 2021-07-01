НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Ученые издадут альбом о хакасской музыке за 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © ХГУ

Сотрудники института искусств Хакасского госуниверситета получили грант президента на реализацию проекта «Традиционная музыкальная культура хакасов», сумма финансирования составляет 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Итогом работы станет альбом по музыкальной культуре хакасов, который издадут на трех языках: русском, хакасском и английском. Это будет подарочное издание, иллюстрируемое не только фото и видеоматериалы, передающие звучание музыкальных инструментов, а также образцы горлового пения в исполнении хайджи.

В альбоме будут теоретические сведения о жанрах хакасского музыкального фольклора, методические рекомендации по игре на национальных инструментах, а также дидактические материалы для использования в сфере познавательного и краеведческого туризма.

Еще по теме
Джип-туры открылись в Забайкалье
Сибиряки отправятся в кругосветку на два года
Турция гарантировала безопасность российских туристов
Закрытую колонию в Шерегеше превратят в базу отдыха ФСИН
смотреть все
Хакасия #Туризм #Наука #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СК в Бурятии проверит информацию о свалке после жалобы Путину
Джип-туры открылись в Забайкалье
Двое красноярцев погибли на пожаре
Первый в России ДНК-принтер создадут в Томске
Самое популярное
Германия запретила авиасообщение с Россией
Windows 11 удалит «вечный» браузер
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Правила техосмотра подержанных авто ужесточат
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
2 июля 19:00
(МСК)
Швейцария
Испания
2 июля 22:00
(МСК)
Бельгия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
29 июня 22:00
(МСК)
Швеция 1
Украина 2
29 июня 19:00
(МСК)
Англия 2
Германия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 52 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 27 голосов
написать кричалку
Картина дня
Ревакцинация и вакцинация переболевших началась в России
Тарифы ЖКХ снова подросли
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
Псаки ответила на высказывания Путина по инциденту в Черном море
О самом главном
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
23
Путин пообещал военным новые ракеты
20
Максимальную смертность от COVID за неделю отметили в России
18
Байден увидел две сферы для сотрудничества России и США
18
Медведев заявил, что неправильно России закупать продукты за рубежом
17
Новый ГОСТ сделает хлеб дороже
Sibnet.Ru