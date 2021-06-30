Новую пенсионную реформу проведут в России

Центробанк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами подготовил новую пенсионную реформу, которая должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

Согласно новой концепции, накопительная часть пенсий должна трансформироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения, которое дополнит уже существующий аналогичный механизм, пишет «Коммерсантъ».

Застрахованные россияне получат возможность полноценно распоряжаться средствами, тогда как сейчас средствами пенсионных накоплений, перечисленных работодателями до 2014 года, распоряжается государственная управляющая компания ВЭБ.

В рамках реформы гражданам предлагается предоставить льготы, призванные стимулировать их активнее участвовать в формировании собственной будущей пенсии. В качестве них могут рассматриваться налоговые вычеты.

Также в новой системе будет предусмотрена возможность самостоятельного пополнения счетов без участия работодателей. Отмечается, что основная цель нового подхода — обеспечить регулярную выплату пенсий.