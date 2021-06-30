Попова призвала Мишустина запретить массовые мероприятия

Роспотребнадзор попросил премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект документа о запрете массовых мероприятий в России заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

С таким предложением она обратилась после праздника выпускников «Алые паруса», который прошел в Петербурге на фоне ухудшения обстановки с COVID-19.

«Последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии в методических рекомендациях. И массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить», — приводит РБК слова Поповой.

Она добавила, что также без соблюдения должных требований — без масок и социальной дистанции — проводятся политические мероприятия в закрытых помещениях. «Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она назвала сложившуюся ситуацию недопустимой и попросила Мишустина поддержать подготовленный ведомством проект постановления главного государственного санитарного врача. В нем указаны «уже не рекомендации, а требования» по соблюдению правил в зависимости от ситуации с COVID-19 в регионах, сообщила Попова.